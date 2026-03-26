Il consiglio regionale ha approvato il bilancio, mentre nel centrodestra si è verificato uno scontro sulla nomina del nuovo capo dell’opposizione, dopo le dimissioni di Edmondo Cirielli. Forza Italia ha comunicato ufficialmente che non parteciperà alla votazione per la scelta del candidato, lasciando aperto il dibattito interno sulla guida dell’opposizione. La questione ha creato tensioni tra le forze di maggioranza e opposizione.

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato, con l'astensione della minoranza, il bilancio di previsione finanziario per il triennio 20262028, introdotto all'esame del Consiglio dal questore alle Finanze, Giovanni Porcelli. "Il bilancio del Consiglio regionale fa parte del bilancio regionale, prevede uno stanziamento totale di euro 50 milioni e 675 mila euro ed è espressione dell'autonomia contabile, amministrativa ed organizzativa dell'assemblea legislativa campana", ha sottolineato l'esponente del Gruppo "A Testa Alta" che ha aggiunto: "Il bilancio ha ottenuto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti ed il voto favorevole unanime in Ufficio di Presidenza e in Commissione bilancio". 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Approvato bilancio consiglio regionale. Scontro per capo opposizione, Forza Italia: “Non votiamo Sangiuliano”

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