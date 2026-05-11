Consiglio comunale Battaglia | Il bilancio è il lascito più importante che questa Amministrazione consegna alla città

Durante la seduta del Consiglio comunale, il sindaco facente funzione ha dichiarato che il bilancio rappresenta il principale patrimonio lasciato dall’Amministrazione alla città. Nel corso della discussione, ha evidenziato il percorso di risanamento finanziario avviato negli ultimi anni, sottolineando l’importanza di questo risultato dal punto di vista politico e amministrativo per il territorio.

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