Domani si conclude l'edizione di quest'anno di 'Pontedera delle Donne' con un bibliosabato speciale presso la biblioteca Gronchi. L'amministrazione comunale definisce il bilancio complessivo dell'evento come più che positivo, dopo aver organizzato un programma ricco e vario nel corso delle settimane precedenti. La manifestazione ha coinvolto diverse iniziative dedicate alle tematiche femminili.

La rassegna si avvia a chiusura con gli ultimi appuntamenti. Annunciata l'apertura in città di una casa rifugio e uno sportello di ascolto dedicato alle donne che subiscono violenza Si chiude domani, sabato 28 marzo, con un bibliosabato speciale alla biblioteca Gronchi, il ricco cartellone di 'Pontedera delle Donne'. Un insieme di eventi, in luoghi diffusi della città, che ha toccato temi diversi da tante sfaccettature. Il filo conduttore quello dell'incontro e del confronto, usando vari mezzi e linguaggi. "E con al centro, ovviamente, sempre le donne e la condizione femminile - dice il vicesindaco di Pontedera Carla Cocilova - anche quest'anno abbiamo proposto un lavoro sinergico che ha messo assieme tante persone e tante realtà, che voglio ringraziare per l'impegno messo in campo". 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - 'Pontedera delle Donne', l'amministrazione comunale: "Bilancio più che positivo"

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