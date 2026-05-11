Congresso Pd niente intesa Bartalini | L’unitarietà si costruisce nel partito

Nel congresso provinciale del Partito Democratico, non è stata raggiunta un'intesa tra le diverse fazioni. La decisione sulla conclusione dell'assemblea potrebbe arrivare già oggi, anche se si tratta di un risultato che non modifica i fatti già accaduti. L’evento si è concluso prima di cominciare, lasciando in sospeso le questioni interne e le future strategie del partito.

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La decisione potrebbe arrivare oggi, ma in ogni caso non cambierà la storia di un congresso provinciale che si è chiuso prima di iniziare. Giacomo Bassi potrebbe decidere di fare un passo indietro, anche se l’incontro di ieri mattina tra i due candidati si è concluso con un nulla di fatto. Il dialogo era stato chiesto proprio da Bassi, nel tentativo di andare a una proposta unitaria. L’ex sindaco di San Gimignano, che aveva già lanciato la proposta a mezzo stampa, lo ha ripetuto nel corso del colloquio, affiancato da Guido Leoncini e Pippo Lambardi. La consapevolezza di avere di fronte una corsa impari, considerato il massiccio schieramento di forze (in pratica tutti gli eletti, così per partire.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Congresso Pd, niente intesa. Bartalini: "L’unitarietà si costruisce nel partito" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Congresso Pd, mozioni in campo. Verso la sfida a due Bassi-BartaliniSi dice che i pontieri stiano lavorando per cercare una soluzione unitaria, ipotesi tutt’altro che remota a quanto pare. Sfida al congresso Pd. Bassi: "Il partito torni a essere luogo di dibattito"In attesa che le altre componenti del partito smuovano le acque, da ieri, come anticipato da La Nazione, è ufficiale l’ipotesi di candidatura a...