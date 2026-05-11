Negli ultimi sei anni, la Liguria ha registrato una diminuzione del 14% del numero di autonomi nel settore del turismo e del commercio al dettaglio. Questa riduzione solleva domande sulle cause di questa perdita di professionisti e sugli effetti dei costi energetici sulla chiusura delle botteghe locali. La diminuzione si è verificata in un quadro di crescenti difficoltà economiche e di rincari energetici che hanno colpito le attività indipendenti della regione.

? Punti chiave Perché il commercio al dettaglio sta perdendo così tanti professionisti?. Come influiscono i costi energetici sulla scomparsa delle botteghe ligure?. Quali settori stanno invece trainando la crescita del lavoro dipendente?. Cosa rischiano i borghi storici con la fine dei piccoli negozianti?.? In Breve Commercio al dettaglio -16,6% e ristorazione -11,9% tra il 2019 e il 2025.. Settore alloggio cresce del 7,4% grazie a bed & b&b e case vacanza.. Nico Gronchi avverte rischi per densità produttiva e reddito locale nei borghi.. Pressione fiscale, costi energetici e piattaforme digitali frenano le micro-imprese liguri.. Tra il 2019 e il 2025, il numero di lavoratori autonomi nel commercio e nel turismo in Liguria è sceso da 45.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria: -14% di autonomi nel turismo e commercio in sei anni

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