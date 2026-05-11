Confermato l' ergastolo in appello a Campiti | il momento della sentenza | GUARDA

I giudici della Corte d'assise d'appello di Roma hanno confermato la condanna all'ergastolo in seconda istanza. Si tratta di una decisione definitiva riguardante il procedimento avviato contro l'imputato, che era stato condannato in primo grado. La sentenza, annunciata in aula, si riferisce a un caso di particolare rilievo giudiziario, con la corte che ha rigettato le richieste di revisione presentate dall'imputato.

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I giudici della Corte d'assise d'appello di Roma, hanno confermato la condanna all'ergastolo a Claudio Campiti, l'uomo di 57 anni che l'11 dicembre del 2022 uccise quattro persone a colpi d'arma da fuoco durante la riunione tra soci di un consorzio immobiliare situato sul lago del Turano in provincia dell'Aquila. La tragedia avvenne nel gazebo di un bar in via Monte Gilberto, nel quartiere romano di Fidene. Le vittime, Nicoletta Golisano di 50 anni, Elisabetta Silenzi di 55 anni, Sabina Sperandio di 71 anni e Fabiana De Angelis di 57 morirono sotto i colpi che Campiti esplose con una pistola che aveva noleggiato al poligono di Tor di Quinto. La pubblica accusa, rappresentata in aula dal pm Giovanni Musarò, aveva chiesto la conferma della condanna a tre mesi per l'allora presidente del Tiro a Segno Nazionale di Roma.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Confermato l'ergastolo in appello a Campiti: il momento della sentenza | GUARDA ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Strage Fidene, confermato ergastolo in appello a Campiti: la sentenzaI giudici della Corte d’assise d’appello di Roma, hanno confermato la condanna all’ergastolo a Claudio Campiti, l’uomo di 57 anni che l’11 dicembre... Strage di Fidene, ergastolo confermato per Claudio Campiti in appelloI giudici della Corte d’assise d’appello di Roma, hanno confermato la condanna all’ergastolo a Claudio Campiti, l’uomo di 57 anni che l’11 dicembre... Argomenti più discussi: Pensionato ucciso in casa, confermato l'ergastolo per Lampasona; Ergastolo ai fratelli Morleo: per la Corte omicidi pianificati e prove convergenti; Strage Fidene, confermato in Appello l’ergastolo per Campiti; L’omicidio di Pasquale Mangione a Raffadali, confermato in Appello l’ergastolo per Lampasona. Strage Fidene: confermato in appello l'ergastolo per Campiti x.com La raccolta completa delle sentenze sul delitto di Garlasco (2009–2015) reddit Strage Fidene: confermato in appello l'ergastolo per CampitiClaudio Campiti, nel dicembre di quattro anni fa, aprì il fuoco durante una riunione del consorzio Valleverde a Fidene alle porte di Roma. Uccise quattro donne ... rtl.it