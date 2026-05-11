Conferenza alla Casa di Piero per le celebrazioni in onore di San Francesco

Il 11 maggio 2026 si è svolta una conferenza presso la Casa di Piero, organizzata per celebrare i festeggiamenti dedicati a San Francesco. L’evento ha visto la partecipazione di diversi relatori e ha affrontato vari aspetti storici e religiosi legati alla figura del santo. L’iniziativa si inserisce nelle attività promosse per ricordare il patrono e coinvolge la comunità locale in diverse iniziative culturali e religiose.

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Arezzo, 11 maggio 2026 – . In occasione delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, la Fondazione Piero della Francesca promuove un incontro di approfondimento storico-artistico che si terrà martedì 12 maggio alle ore 17.30, presso la Casa di Piero. L’appuntamento, dal titolo “Come l'arte ha raccontato San Francesco: la sua storia e la sua spiritualità attraverso le opere di ogni tempo”, vedrà protagonista la dottoressa Rosa Giorgi, storica dell’arte e direttrice del Museo dei Cappuccini di Milano, tra le più autorevoli esperte di iconografia e iconologia cristiana.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Conferenza alla Casa di Piero per le celebrazioni in onore di San Francesco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Le vesti di Chiara e Francesco alla Casa di PieroArezzo, 26 febbraio 2026 – In occasione delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, la Fondazione Piero della Francesca, in... Alla casa di Piero domani conferenza di Giulio Manieri EliaArezzo, 30 marzo 2026 – Alla casa di Piero domani conferenza di Giulio Manieri Elia. Argomenti più discussi: Gricignano pronta per l’apertura dell’accoglienza per i pellegrini domenica 10 maggio; Trump sabota la Canossa di Rubio; Anni senza vita al Cottolengo, una riedizione necessaria perché la logica dell’istituto è sempre in aguato; Del Piero: Arsenal in finale, un film che si riavvolge. Queste le dichiarazioni di Dmitrij Palagi - Sinistra Progetto Comune Il Piano Città degli immobili pubblici firmato martedì in Palazzo Vecchio dalla Sindaca Funaro insieme alla direttrice del Demanio Dal Verme, alla rettrice Petrucci, ai sottosegretari Albano (E x.com Inter, Schenone in procura: secondo il procuratore ha incontrato Rocchi prima del derby a San Siro reddit