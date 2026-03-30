Domani si terrà una conferenza presso la residenza di un cittadino in provincia di Arezzo. L'evento sarà condotto da Giulio Manieri Elia, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui temi trattati. La conferenza è annunciata senza indicazioni su eventuali partecipanti o conclusioni previste.

Arezzo, 30 marzo 2026 – . Giulio Manieri Elia, storico dell’arte e soprintendente italiano, direttore delle Gallerie dell’Accademia di Venezia dal 2019, sarà domani martedi 31 marzo ospite della Fondazione Piero della Francesca dove alle ore 17.30, terrà alla Casa di Piero una conferenza dal titolo “San Girolamo e un Devoto di Piero della Francesca delle Gallerie dell’Accademia di Venezia”. Il piccolo dipinto, già appartenuto al conte Bernardino Renier, entrò nel 1850 nelle raccolte delle Gallerie dell’Accademia per legato della moglie Felicita Bertrand Helmann, nel rispetto delle volontà testamentarie del marito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alla casa di Piero domani conferenza di Giulio Manieri Elia

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