Arezzo, 26 febbraio 2026 – In occasione delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, la Fondazione Piero della Francesca, in collaborazione con il Comitato istituito per le celebrazioni, promuove un ciclo di tre conferenze dedicato alla figura del Santo e alla sua rappresentazione nella storia dell’arte, con l’obiettivo di offrire nuove chiavi di lettura sulle opere che hanno contribuito a costruirne l’immaginario nel corso dei secoli. Il primo appuntamento è in programma venerdi 27 febbraio alle ore 17.30, presso la Casa di Piero della Francesca a Sansepolcro, e vedrà come relatrice Sara Paci Piccolo, docente di storia dell’arte, dell’abbigliamento, di sartoria storica e di cultura materiale presso il Polimoda di Firenze e il Fashion Institute of Technology di New York. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le vesti di Chiara e Francesco alla Casa di Piero

