Armageddon | l’undicesima edizione di Warhammer 40k

All’AdeptiCon 2026, è stata annunciata l’undicesima edizione di Warhammer 40,000 da parte di Games Workshop. La presentazione ha riguardato principalmente modifiche volte a rendere più fluido il gioco, mantenendo invariati gli aspetti principali del regolamento. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali cambiamenti radicali o nuove componenti.

All’AdeptiCon 2026, Games Workshop ha ufficialmente presentato la prossima edizione di Warhammer 40,000, delineando una direzione chiara: migliorare l’esperienza di gioco senza stravolgerne le fondamenta. L’annuncio segna un nuovo passo nell’evoluzione del celebre wargame, con interventi mirati sul regolamento e un forte ritorno sul piano narrativo, che riporta i giocatori su uno dei teatri di guerra più iconici dell’ambientazione: Armageddon. Armageddon al centro della storia. Second War for Armageddon by Cristian Ortazu L’undicesima edizione riporta l’attenzione su Armageddon, pianeta del Segmentum Solar, teatro di alcuni dei più importanti conflitti nella storia dell’Imperium. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Armageddon: l’undicesima edizione di Warhammer 40k Articoli correlati Marzo 2026: Warhammer 40K e Persona 5 Royal in regaloIl 17 marzo 2026 segna l’apertura di un nuovo capitolo per gli abbonati ai servizi in abbonamento di Sony, con l’aggiunta di titoli chiave come... TeleclubItalia Awards: l’undicesima edizione approda al teatro “Cimarosa” di AversaSarà lo storico teatro Cimarosa di Aversa a ospitare l’undicesima edizione dei Teleclubitalia Awards. The First Reveals of 11th Edition | Warhammer 40k