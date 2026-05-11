Confagricoltura Piacenza a Milano per L’agricoltura il futuro
Confagricoltura Piacenza ha partecipato a Milano all’evento “L’agricoltura, il futuro”, una tre giorni organizzata da Confagricoltura in collaborazione con l’Università Bocconi. L’obiettivo dell’iniziativa era la stesura di un Manifesto dell’Agricoltura del Futuro, un documento che definisce le linee guida per il settore agricolo. Durante l’evento sono state discusse diverse tematiche legate allo sviluppo agricolo e alle strategie future.
Confagricoltura Piacenza ha preso parte a Milano a “L’Agricoltura, il Futuro”, la tre giorni promossa da Confagricoltura in collaborazione con l’Università Bocconi per la costruzione del Manifesto dell’Agricoltura del Futuro, il documento programmatico chiamato a delineare le direttrici del.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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