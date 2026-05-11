Confagricoltura Piacenza a Milano per L’agricoltura il futuro

Confagricoltura Piacenza ha partecipato a Milano all’evento “L’agricoltura, il futuro”, una tre giorni organizzata da Confagricoltura in collaborazione con l’Università Bocconi. L’obiettivo dell’iniziativa era la stesura di un Manifesto dell’Agricoltura del Futuro, un documento che definisce le linee guida per il settore agricolo. Durante l’evento sono state discusse diverse tematiche legate allo sviluppo agricolo e alle strategie future.

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