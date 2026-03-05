Essere Agricoltura Coldiretti Piacenza protagonista a Piacenza Expo

Durante la fiera di Piacenza Expo, Coldiretti Piacenza ha partecipato a eventi dedicati all’apicoltura, al florovivaismo e all'enogastronomia, confermando il suo ruolo attivo nel settore agricolo locale. L’evento ha visto la presenza di espositori e aziende che hanno presentato prodotti e pratiche legate a queste aree. La manifestazione si è svolta nel contesto di una storica triplice fiera internazionale.

Nel corso del weekend di Apimell, Seminat e Buon Vivere è costante la presenza dell'associazione, tra storie di donne e il meglio di Campagna Amica In occasione della storica triplice fiera dedicata all'apicoltura (Apimell), al florovivaismo (Seminat) e all'enogastronomia (Buon Vivere), Coldiretti Piacenza conferma la sua presenza centrale a Piacenza Expo con un programma che unisce riflessione, eccellenza produttiva e promozione del territorio. Il momento clou del palinsesto istituzionale di Coldiretti Piacenza si terrà venerdì 6 marzo, alle 10, nella Sala C di Piacenza Expo. In attesa della Giornata Internazionale della Donna, Coldiretti Donne Piacenza propone l'incontro: "Essere Agricoltura: Il valore delle donne tra impresa, scuola e comunicazione".