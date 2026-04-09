Iran Confagricoltura | Chiesto piano Ue per sostenere agricoltura a Von Der Leyen

Un'associazione europea ha inviato una lettera alla presidente della Commissione europea, Von Der Leyen, chiedendo un piano di interventi immediati per sostenere il settore agricolo. La richiesta arriva in risposta alle difficoltà che affrontano gli agricoltori, con l'obiettivo di garantire azioni concrete e tempestive. La comunicazione è stata effettuata ieri, evidenziando la necessità di interventi mirati per affrontare le sfide del settore agricolo europeo.

“Proprio ieri abbiamo mandato una lettera, come associazione europea, alla presidente Von Der Leyen. Di fronte ai grandi problemi che attanagliano la vita degli agricoltori, serve un piano dettagliato di interventi immediati per l’agricoltura europea”. Lo ha detto Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura, intervistato a margine dell’inaugurazione del ‘Dimostratore Arca’ presso il polo Agritech dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. “Lo diceva la FAO qualche giorno fa, si sta andando incontro ad un agri-shock. Se vogliamo evitarlo dobbiamo intervenire subito a cominciare da un piano sui fertilizzanti, un piano finanziario che accompagni la crisi di liquidità delle imprese, un piano di semplificazione amministrativa e un intervento sui mercati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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