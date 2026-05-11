Il giornalista sportivo Paolo Condò, nell'articolo pubblicato oggi sul 'Corriere della Sera', ha commentato le differenze tra l’esperienza recente e quella vissuta con il Milan, sottolineando che il sentimento di rimpianto è qualcosa di molto diverso rispetto a quanto provato in passato. Ha spiegato che, pur riconoscendo il valore delle esperienze attuali, il senso di nostalgia che si prova è più umano e meno legato a aspetti puramente sportivi.

Éderson, Davide Zappacosta, Giacomo Raspadori. E poco importa, poi, se con un sussulto d'orgoglio nel finale, ha provato a rimetterla in piedi con Strahinja Pavlovic e il rigore di Christopher Nkunku. Ieri sera, a 'San Siro', il Milan di Massimiliano Allegri - tra le proteste dei tifosi - ha perso (2-3) a 'San Siro' contro l'Atalanta gettando via il vantaggio che aveva accumulato in tutta la stagione in una partita simbolo della crisi in cui è piombato da due mesi. Ora la qualificazione in Champions League, con la Juventus che ha sorpassato il Diavolo e con Roma e Como che spingono, è appesa davvero ad un filo. Di questo ha parlato, nell'editoriale pubblicato sul 'Corriere della Sera' oggi in edicola, il giornalista sportivo Paolo Condò.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Condò: “Il Milan è stata una cosa profondamente diversa da questa: è umano rimpiangerla”

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