Condò a Sky | L’Inter ha tutto per ribaltare il Bodo Senza Lautaro servirà questa cosa

Condò, noto giornalista, ha spiegato che l’Inter può ancora qualificarsi contro il Bodo Glimt grazie alla sua tenacia e alle strategie adottate. La squadra ha dimostrato di saper reagire anche senza Lautaro Martinez, che è fuori per infortunio. Condò suggerisce che il successo dipenderà molto dall’unità in campo e dalla capacità di adattarsi alla situazione. La partita di questa sera potrebbe riservare sorprese importanti per i nerazzurri.

Inter News 24 Condò, noto giornalista, ha commentato le chance qualificazione dell’Inter di Chivu questa sera contro il Bodo Glimt. Negli studi di Sky Sport 24, il giornalista Paolo Condò ha analizzato le reali possibilità di rimonta dell’Inter di Cristian Chivu contro il BodøGlimt. Nonostante il pesante 3-1 dell’andata, Condò si è mostrato fiducioso sulle capacità dei nerazzurri di ribaltare il verdetto a San Siro. PAROLE – « L’Inter ha le armi per battere il Bodo e vincere con due gol di scarto. Questo darebbe una bella spinta all’Atalanta, se l’Inter riuscisse a cominciare bene, lo spirito di emulazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

Chivu a Sky: «Rimonta difficile ma possibile, San Siro sarà il dodicesimo uomo. Senza Lautaro servirà…»Chivu ha dichiarato che la difficile rimonta dell’Inter contro il Bodo Glimt dipende dalla determinazione della squadra e dal supporto dei tifosi.

Stramaccioni sicuro: «L’Inter ha le qualità per ribaltare il Bodo/Glimt. Dimarco? Non ha eguali. Mi viene in mente Marcelo»Stramaccioni sostiene che l’Inter può vincere la partita contro il BodoGlimt grazie alle sue qualità.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Federica Brignone è nel podio delle vittorie individuali più grandi dello sport italiano?; Condò: Inter-Juve condizionata da un grave errore arbitrale; Condò: Rosso a Kalulu? Il problema non è l’arbitro ma è Bastoni perché…; Pisacane: La Gen Z? Si esaltano e si deprimono in fretta, vanno stimolati.

Condò: Inter, cambiato un mondo in 6 giorni. Questa è la paranoia. Bodo? Hanno ragione a…Presente negli studi di Sky Sport 24, Paolo Condò ha parlato di Inter-Bodo ... msn.com

Trappolone gigante, sarebbe stato utile Vlahovic. Indisciplina? Bisogna avere...: l'analisi di SkyUnisciti alla Community Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su noti ... tuttosport.com

Condò: “Inter ha la paranoia di non vincere niente, per questo ha scelto lo scudetto. Ma il +10…” x.com

Condò: “Quest’anno, per l’Inter, il campionato gioca chiaramente contro la Champions, perché il modo in cui è finita la stagione scorsa ha inchiodato l’Inter allo scudetto prima di tutto e Chivu ne prende atto a livello di formazione. Domani a Lecce vedremo - facebook.com facebook