Pianista del Tartini vola a Parigi come finalista a un concorso internazionale

Un pianista del conservatorio Tartini di Trieste si prepara a partecipare alla finale del concorso internazionale “La Marianne Competition” che si terrà a Parigi il 28 aprile. Il giovane musicista ha superato le fasi preliminari del concorso e si troverà a competere con altri talenti provenienti da diversi paesi. La competizione si svolgerà nella capitale francese e rappresenta un importante appuntamento per la carriera del partecipante.

Un pianista del conservatorio Tartini di Trieste sbarca a Parigi per la finale del grande concorso internazionale “La Marianne Competition”, in scena il prossimo 28 aprile nella capitale francese. Sono stati 24 i musicisti selezionati tra ben 500 iscritti, tra questi Viktor Guraziu, classe 1987.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Leggi anche: Spettacolo del pianista Giovanni Bertolazzi, talento del panorama internazionale Parigi accoglie il pianista palermitano Diego Spitaleri: due concerti tra classico e contemporaneoIl pianista e compositore palermitano Diego Spitaleri sarà protagonista di due concerti a Parigi il 13 e il 15 aprile, portando nella capitale...