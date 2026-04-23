Anche Torino celebra Il Diavolo Veste Prada 2 | tote bag in regalo e concorsi a premi all' UCI Cinemas

In occasione dell'uscita nelle sale dell'attesissimo sequel de "Il Diavolo Veste Prada", gli UCI Cinemas di Torino Lingotto e Moncalieri trasformano la visione del film in un evento dedicato alla moda e allo stile. A quasi vent'anni dal primo capitolo, le iconiche Miranda Priestly e Andy Sachs.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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