Boom di visitatori al Museo Civico e alla Casa di Piero

Durante il ponte del 1° maggio, il Museo Civico e la Casa di Piero a Sansepolcro hanno registrato un notevole aumento di visitatori rispetto ai giorni precedenti. Entrambe le strutture hanno attirato un numero crescente di persone, confermando l'interesse per il patrimonio culturale locale. La presenza di turisti e visitatori si è fatta sentire soprattutto nei giorni di festa, rendendo evidente l'afflusso di pubblico in questa fase dell'anno.

Sansepolcro registra un importante risultato sul fronte turistico-culturale durante il ponte del 1° maggio. Nelle giornate di venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 maggio, il Museo Civico e la Casa di Piero della Francesca hanno emesso centinaia di biglietti per altrettanti graditi visitatori giunti.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Manduria, Giornate FAI: boom di visitatori alla Casa Museo di Pietro GuidaTarantini Time QuotidianoOltre mille presenze a Manduria per le Giornate FAI di Primavera 2026, che hanno visto tra i luoghi più visitati la Casa... Boom alla fiera di San Giuseppe. In crescita espositori e visitatoriIl clima primaverile ha accompagnato la festa di San Giuseppe, patrono di Querceta. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Boom di visitatori al parco di Keukenhof per i tulipani in fiore; Boom di visitatori per i palazzi nobiliari: il centro storico di Altamura torna a vivere; Napoli vola nel ponte del 1° maggio: boom di turisti e città sempre più protagonista; Musei presi d’assalto nel ponte del Primo Maggio: boom di visitatori tra Mole e Residenze sabaude. Reggio Calabria: boom di ingressi al Museo Archeologico, oltre 5 mila visitatori nel weekend del 1° maggioIl Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC) registra un’eccezionale partecipazione di pubblico in occasione delle principali festività primaverili, confermandosi tra i luoghi della cult ... strettoweb.com Monumenti Aperti 2026, boom di visitatori a Sassari tra siti e novitàMonumenti Aperti 2026, grande affluenza a Sassari tra turisti, 48 siti visitabili e sette novità aperte per la prima volta. sassarioggi.it Boom di spettatori al MIV di Varese per Il Diavolo veste Prada 2, superate le attese. - facebook.com facebook Flessibilità sistemica, l’unica strada contro il boom di prezzi negativi. In Europa le ore con prezzi negativi sono state oltre 500 nel 2025, mentre la perdita di valore per i produttori di rinnovabili ha superato i 14 miliardi di dollari. x.com