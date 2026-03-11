Ad Odessa, in Ucraina, si è svolto un concerto con lo scopo di portare speranza in un momento difficile. L’evento ha visto la partecipazione di musicisti e pubblico, mentre intorno si sentivano ancora i rumori delle esplosioni e delle bombe. L’iniziativa ha attirato molte persone che hanno deciso di riunirsi per ascoltare la musica in un luogo simbolico.

In Ucraina, ad Odessa, il suono della musica tenta di sovrastare quello delle bombe. Servizio di Marino Galdiero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Ucraina, ad Odessa il concerto della speranza su un’alba di guerra

