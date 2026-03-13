All'alba del 5 luglio, nel parco di Ponente a Cesenatico, si terrà il concerto di Cosmo, che apre le porte alla stagione estiva di Acieloaperto. Questa sarà la prima volta che il festival si svolgerà in questa location, segnando un cambiamento nello svolgimento dell’evento. La serata rappresenta il sesto nome annunciato per l’edizione 2026.

L’estate di Acieloaperto diventa caleidoscopica. Il sesto nome annunciato per l’edizione 2026 è quello di Cosmo, protagonista di un evento speciale che segna anche una novità per il festival: per la prima volta si suonerà nel Parco di Ponente a Cesenatico. L’appuntamento è domenica 5 luglio, all’alba, per un concerto sul levar del sole dove la musica elettronica accompagnerà il pubblico in un viaggio sonoro emozionante, tra il verde del parco e la brezza marina. Per il cantautore e producer si tratta di una nuova sperimentazione, in linea con un percorso artistico che negli anni ha spesso ridefinito il rapporto tra musica, spazio e pubblico, cercando forme di condivisione sempre diverse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’alba del 5 luglio con Cosmo: concerto al parco di Ponente

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