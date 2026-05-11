Concerto Contemporary Tango

Sabato 16 maggio alle 20:00, si terrà il concerto “Contemporary Tango” all’interno della rassegna “Musica e Incanto a Palazzo Settanni”. L’evento proporrà un’esibizione che combina elementi di passato, presente e futuro attraverso le sonorità di questo stile musicale. L’appuntamento si svolge in un contesto che ospita diverse attività artistiche e culturali, offrendo al pubblico un’esperienza musicale immersiva.

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Sabato 16 maggio, alle ore 20:00, la rassegna concertistica “Musica e Incanto a Palazzo Settanni” vi accompagnerà in un viaggio intenso e suggestivo, dove passato, presente e futuro si intrecciano nelle sonorità di “CONTEMPORARY TANGO”.Protagonisti della serata saranno FABIO FURIA e MARCO SCHIRRU.🔗 Leggi su Baritoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Noontime Concerts SF Contemporary Tango Quartet Tues Mar 3rd Notizie correlate Leggi anche: Concerto di 'Sarah Mckenzie&Catania Contemporary Orchestra' Magna Grecia in Francia, doppio concerto tra cinema e tangoGuidata dal Maestro Piero Romano e affiancata dal bandoneon di Stefano Pietrodarchi, la formazione porterà sul palco un repertorio dedicato alle... Argomenti più discussi: Duettango in Cina, al via il tour di Arlia e Chiacchiaretta; Il Maestro Stefano Miceli al National Opera America Center di New York in Histoire du Tango; Rolling Stones, Jagger e soci svelano l'album dei misteri: a New York la presentazione di Foreign Tongues. Musi’ Tango Project in concerto a MompeoRIETI - Sabato 17 giugno alle 21 avrà luogo, presso il castello Orsini Naro dì Mompeo, il concerto con il Musi’ Tango Project. L’iniziativa è promossa dal Comune di Mompeo nell’ambito della rassegna ... ilmessaggero.it