Concerto di ' Sarah Mckenzie&Catania Contemporary Orchestra'
Venerdì 17 aprile 2026, alle 21, il Teatro Metropolitan di Catania ospita il concerto di Sarah McKenzie accompagnata dalla Catania Contemporary Orchestra. L’evento prevede l’esibizione di questa cantante e musicista, nota per la sua interpretazione jazz e il suo stile musicale. La serata si svolgerà nel teatro cittadino, offrendo al pubblico un appuntamento musicale di rilievo.
Venerdi 17 aprile 2026, a partire dalle ore 21.00, appuntamento al Teatro Metropolitan di Catania con il concerto di 'Sarah Mckenzie&Catania Contemporary Orchestra'. Per l'acquisto dei biglietti cliccare sul seguente link.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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