L’Orchestra ICO della Magna Grecia si prepara a due concerti in Francia, previsti il 25 aprile a Megève e il 26 aprile a Combloux. La tournée internazionale si inserisce in un calendario di eventi che vede l’ensemble impegnato tra proiezioni cinematografiche e esibizioni di tango, offrendo un programma che unisce musica e immagini. Le date rappresentano un’occasione per portare la musica dal vivo in due località francesi, con un coinvolgimento che abbraccia anche il settore cinematografico.

Guidata dal Maestro Piero Romano e affiancata dal bandoneon di Stefano Pietrodarchi, la formazione porterà sul palco un repertorio dedicato alle grandi colonne sonore e al tango, con musiche di Ennio Morricone, Astor Piazzolla e Nino Rota. Tra i brani in scaletta “Libertango”, “Adios Nonino” e “Soledad”, insieme a un omaggio al cinema italiano. . 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Magna Grecia in Francia, doppio concerto tra cinema e tango

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