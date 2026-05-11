Concerti in San Frediano all’insegna di San Francesco - Secondo appuntamento
A maggio, nella chiesa di San Frediano, si terranno le Meditazioni in Musica, promosse dal Servizio Diocesano Cultura e Università. La serie di eventi propone serate con musica dal vivo accompagnate da meditazioni, quest’anno affidate per il secondo anno consecutivo a monsignor Roberto Filippini, vescovo emerito di Pescia. La manifestazione si svolge nel contesto delle celebrazioni dedicate a San Francesco e rappresenta un appuntamento fisso nella programmazione culturale del quartiere.
Tornano a maggio nella chiesa di San Frediano le tradizionali Meditazioni in Musica promosse dal Servizio Diocesano Cultura e Università, serate che propongono musiche dal vivo introdotte da meditazioni, affidate per il secondo anno a monsignor Roberto Filippini, vescovo emerito di Pescia.Data la.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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