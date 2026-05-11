Con le fiction maltrattate e la prima serata in ritardo la Tv sta rinunciando a un pezzo di futuro

Negli ultimi tempi, le reti televisive hanno spostato la programmazione delle fiction e della prima serata, spesso riducendone la qualità o spostandone le fasce orarie. Questa scelta ha causato un calo dell’attenzione da parte degli spettatori, che si sono rivolti ad altre piattaforme. Secondo alcuni esperti, questa tendenza rischia di portare a una perdita di pubblico stabile nel lungo termine, rendendo difficile il recupero di una fetta importante di telespettatori.

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