Con le fiction maltrattate e la prima serata in ritardo la Tv sta rinunciando a un pezzo di futuro

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi tempi, le reti televisive hanno spostato la programmazione delle fiction e della prima serata, spesso riducendone la qualità o spostandone le fasce orarie. Questa scelta ha causato un calo dell’attenzione da parte degli spettatori, che si sono rivolti ad altre piattaforme. Secondo alcuni esperti, questa tendenza rischia di portare a una perdita di pubblico stabile nel lungo termine, rendendo difficile il recupero di una fetta importante di telespettatori.

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Da Roberta Valente - Notaio in Sorrento a I Cesaroni, dietro la scelta di ridimensionare la prima serata da parte di Rai1 e Canale 5 si nasconde un rischio enorme: lasciare andare un pubblico che, una volta volato altrove, non torna più.🔗 Leggi su Fanpage.it

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