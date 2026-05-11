Con le fiction maltrattate e la prima serata in ritardo la Tv sta rinunciando a un pezzo di futuro
Negli ultimi tempi, le reti televisive hanno spostato la programmazione delle fiction e della prima serata, spesso riducendone la qualità o spostandone le fasce orarie. Questa scelta ha causato un calo dell’attenzione da parte degli spettatori, che si sono rivolti ad altre piattaforme. Secondo alcuni esperti, questa tendenza rischia di portare a una perdita di pubblico stabile nel lungo termine, rendendo difficile il recupero di una fetta importante di telespettatori.
Da Roberta Valente - Notaio in Sorrento a I Cesaroni, dietro la scelta di ridimensionare la prima serata da parte di Rai1 e Canale 5 si nasconde un rischio enorme: lasciare andare un pubblico che, una volta volato altrove, non torna più.🔗 Leggi su Fanpage.it
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