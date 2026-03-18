Ascolti tv la fiction Rai ‘Le libere donne’ vince la prima serata con il 18,6%

Nella prima serata di ieri, 17 marzo, la fiction di Rai1 intitolata “Le libere donne” ha ottenuto il 18,6% di share, vincendo la fascia oraria. La produzione, con protagonista Lino Guanciale, ha coinvolto circa 3 milioni di spettatori, confermando la sua posizione di maggiore ascolto tra i programmi trasmessi in quella fascia. La trasmissione ha mantenuto alta l’attenzione del pubblico durante tutta la serata.

(Adnkronos) – 'Le libere donne' ha vinto la prima serata di ieri, 17 marzo, con il 18,6% di share. La fiction di Rai1 con Lino Guanciale ha incollato allo schermo 3.046.000 telespettatori. Poco sotto con il 18,4% si posiziona la prima puntata del 'Grande Fratello Vip' – in onda su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi – che è stata viata da 2.146.000 telespettatori. Su La7 'DiMartedì' ha conquistato 1.690.000 telespettatori e il 10,6%. Su Italia 1 'Spider-Man' ha intrattenuto 912.000 telespettatori, pari al 5,4%. Su Rai3 'FarWest' ha radunato 599.000 telespettatori, pari al 4%, mentre Rete 4 con 'È Sempre Cartabianca' ha totalizzato 495. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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