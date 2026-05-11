Il capogruppo del Partito Democratico a Lucca ha commentato il rendiconto di bilancio dell’amministrazione comunale, sottolineando la possibilità di utilizzare l’avanzo per finanziare iniziative rivolte alle famiglie, alle imprese e al settore abitativo. La proposta mira a destinare risorse a interventi concreti, evitando che i fondi rimangano inattivi. La questione è stata discussa nel contesto del piano finanziario dell’ente locale.

LUCCA Il capogruppo del Partito Democratico, Enzo Alfarano, interviene sul rendiconto di bilancio dell’amministrazione guidata dal sindaco Mario Pardini e propone di destinare l’avanzo a misure concrete per famiglie, imprese e diritto alla casa. Secondo Alfarano, l’avanzo di bilancio registrato per il quarto anno consecutivo rappresenterebbe "l’incapacità di spendere e gestire i soldi tolti dalle tasche dei contribuenti", criticando quella che definisce una "narrazione propagandistica" fatta di annunci di opere "mirabolanti e non realizzabili". "Di fronte alla propaganda fumosa di Pardini – afferma Alfarano – due proposte chiare e dirette: piano shock per la casa e taglio delle tasse per famiglie ed imprese".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Con l’avanzo di bilancio? Un piano per la casa e taglio delle tasse"

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