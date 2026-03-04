Cervia ok al bilancio di previsione con un avanzo di quasi 5 milioni | tasse ferme e 42 milioni per investimenti

Il consiglio comunale di Cervia ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028, con un avanzo di circa cinque milioni di euro. Le tasse resteranno ferme e sono previsti 42 milioni di euro per investimenti. Il commissario straordinario Michele Formiglio ha firmato il documento, che si basa in larga misura sulla proposta della giunta uscente, con alcune modifiche apportate dal servizio finanziario.

Il commissario Formiglio conferma sostanzialmente la manovra finanziaria sulle entrate e spese previste dalla Giunta uscente È stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028 del comune di Cervia. Il commissario straordinario Michele Formiglio ha adottato infatti il documento, mantenendo in gran parte lo schema predisposto dalla giunta uscente, ma introducendo alcune modifiche presentate dal servizio finanziario. La prima modifica riguarda la stima dell'avanzo di amministrazione per il 2025, aggiornata sulla base dei dati più recenti e delle deliberazioni adottate in questi mesi dal commissario. L'avanzo presunto supera adesso i 4,9 milioni di euro, in aumento di circa 2,9 milioni.