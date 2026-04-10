Il governo Meloni ha annunciato di voler procedere rapidamente con misure per ridurre le tasse, sostenere il settore edilizio e creare nuove opportunità di lavoro. La decisione arriva mentre l'esecutivo si impegna a portare avanti il suo programma economico, concentrandosi su interventi che possano favorire una ripresa economica stabile e duratura. Le misure saranno al centro di discussioni nei prossimi giorni, con un focus su azioni concrete da attuare nel breve termine.

Il governo Meloni va avanti sull'agenda economica con l'obiettivo di tagliare le tasse e rafforzare la crescita. Nell'informativa alla Camera, la presidente del Consiglio ha ribadito che l'esecutivo non intende fermarsi, spiegando che "compatibilmente con il quadro della finanza pubblica, continueremo a lavorare per ridurre il carico fiscale a cittadini, famiglie e imprese, perché questo avevamo promesso e questo continueremo a fare anche con la prossima legge di Bilancio". Una linea che punta a consolidare i risultati già raggiunti, dal taglio del cuneo fiscale alla riduzione dell'Irpef fino al riordino del codice tributario, su cui il governo è "in dirittura d'arrivo per definire uno strumento che riordinerà definitivamente una materia per troppo tempo trascurata". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'esecutivo accelera su taglio delle tasse, Piano Casa e lavoro

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