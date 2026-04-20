Alluvione tappa a San Rocco per Anime nel Fango | una serata tra memoria e solidarietà che raddoppia a maggio

Una serata all’insegna della memoria e della solidarietà si è svolta nel teatro di San Rocco, dove il pubblico ha riempito la sala per partecipare all’evento organizzato da Anime nel Fango. La manifestazione, dedicata alle vittime dell’alluvione, ha visto la presenza di numerosi spettatori e ha avuto luogo in un’atmosfera di forte partecipazione. La stessa iniziativa è stata programmata per un’altra data a maggio, con l’obiettivo di proseguire il sostegno alle persone colpite.

Un teatro gremito, un’atmosfera carica di emozione e un cammino di solidarietà che non accenna a fermarsi. L’evento dello scorso venerdì nella parrocchia di San Rocco a Cesena ha segnato una tappa fondamentale per l’associazione Anime nel Fango, che a quasi tre anni dall'inizio del suo percorso.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Alluvione in Centro Italia, scatta la solidarietà: i Vigili del Fuoco romagnoli tra fango e allagamentiMobilitate le sezioni operative per il rischio acquatico: in azione gommoni e mezzi speciali per salvare i cittadini bloccati dall'acqua Mentre il... Al fianco degli alluvionati, Anime nel Fango organizza una cena solidale: tra buona cucina, cinema e musicaUna serata all’insegna della solidarietà, dell’allegria e della voglia di stare insieme facendo del bene. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Alluvione, tappa a San Rocco per Anime nel Fango: una serata tra memoria e solidarietà che raddoppia a maggio. Alluvione, il primo anniversario. Centinaia in marcia a San Rocco. E il parroco ’striglia’ i politiciOltre 500 persone alla messa celebrata dal vescovo Regattieri: Siamo stati invasi da un buio terribile. Dopo la cena nel cortile della chiesa è partita la fiaccolata fino agli argini del fiume Savio ... ilrestodelcarlino.it Al via i lavori di messa in sicurezza: San Rocco al riparo dalle alluvioniA partire da lunedì prenderanno il via a San Rocco, i lavori idraulici di messa in sicurezza idrogeologica nell’ambito dell’intervento inserito all’interno del più ampio progetto Pnrr dedicato alla ... ilrestodelcarlino.it