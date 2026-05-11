Comunicato Stampa | MOTO E MITI AD ASI MOTOSHOW 2026

La 23esima edizione di ASI MotoShow si è conclusa all'autodromo di Varano de' Melegari, dove i grandi campioni in sella alle moto che hanno conquistato titoli importanti hanno salutato il pubblico. La manifestazione ha visto protagonisti piloti e appassionati, con una griglia di partenza che richiamava nomi leggendari nel mondo delle due ruote. L'evento ha richiamato numerosi spettatori, attirando anche appassionati di motori e collezionisti.

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La 23^ edizione di ASI MotoShow sì è conclusa all'Autodromo di Varano de' Melegari con il saluto dei grandi campioni in sella alle moto con le quali hanno conquistato i titoli più prestigiosi: tutti in pole position su una griglia di partenza da leggenda. Le ultime generazioni dei piloti ben rappresentate dal tre volte campione del mondo Alvaro Bautista, a raccogliere il testimone da rider del calibro di Eugenio Lazzarini, Pierpaolo Bianchi, Carlos Lavado, Benedicto Caldarella, Gianfranco Bonera, Jean François Baldé o Raymond Roche, tutti in pista in un weekend che ha coinvolto oltre 20.000 spettatori. “Una chiusura in grande stile – ha commentato il Presidente ASI Alberto Scuro – che conferma la tradizione del nostro evento in una edizione ancora più significativa, perché cade nel sessantesimo anniversario della Federazione.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: MOTO E MITI AD ASI MOTOSHOW 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Comunicato Stampa: ASI MOTOSHOW 2026: IL MUSEO DELLA MOTO IN MOVIMENTO TORNA A VARANO DE' MELEGARI DALL'8 AL 10 MAGGIOLa storia del motociclismo mondiale si fonde in un unico grande evento di rilevanza internazionale: ASI MotoShow. Comunicato Stampa: SEMAFORO VERDE PER ASI IN PISTA SPRING EXPERIENCEDomenica 1° marzo 2026 torna l'appuntamento con “ASI in Pista Spring Experience”, lo speciale track day organizzato dall'ASI al Circuito Tazio... Argomenti più discussi: Comunicato Stampa: ASI MOTOSHOW 2026: IL MUSEO DELLA MOTO IN MOVIMENTO TORNA A VARANO DE’ MELEGARI DALL’8 AL 10 MAGGIO; Comunicato Stampa: ASI MOTOSHOW 2026: IL MUSEO DELLA MOTO IN MOVIMENTO TORNA A VARANO DE’ MELEGARI DALL’8 AL 10 MAGGIO; Aprilia, Bezzecchi: A Le Mans c'è tanta voglia di continuare a fare bene; Il BMW Group produce il due milionesimo veicolo completamente elettrico. Quanto spendete al mese? reddit Sarah Michelle Damico - Results on X | Live Posts & Updates x.com