Comunicato Stampa | SEMAFORO VERDE PER ASI IN PISTA SPRING EXPERIENCE

Domenica 1° marzo 2026 torna l'appuntamento con “ASI in Pista Spring Experience”, lo speciale track day organizzato dall'ASI al Circuito Tazio Nuvolari di Cervesina (PV). Un evento riservato alle auto storiche costruite fino al 2005 e a quelle da competizione costruite fino al 1995 suddivise nelle categorie Turismo, Formula, Sport Prototipi e Rally. Sono un centinaio le vetture iscritte, in rappresentanza di un'ampia varietà di epoche e tipologie. Quella in assoluto più datata è del 1948, una “Sport” allestita artigianalmente sull'autotelaio della popolare Fiat 500 “Topolino”. Nel secondo dopoguerra, infatti, la ripresa delle competizioni automobilistiche spinse molti piccoli costruttori a convertire le “vecchie” utilitarie in agili sportive per dare sfogo alla voglia di corse e di velocità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

