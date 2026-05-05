Dal 8 al 10 maggio, Varano de' Melegari ospiterà l’ASI Motoshow 2026, un evento dedicato alla storia del motociclismo. La manifestazione, che si svolge nel museo della moto in movimento, riunisce esposizioni e attività legate al mondo delle due ruote. Si tratta di un appuntamento di portata internazionale che richiama appassionati e visitatori da diversi paesi. La tre giorni si svolge nella località emiliana, nota per la tradizione motociclistica.

La storia del motociclismo mondiale si fonde in un unico grande evento di rilevanza internazionale: ASI MotoShow. Organizzato dall'Automotoclub Storico Italiano e giunto alla 23^ edizione, torna a riempire il paddock e il circuito di Varano de' Melegari con il suo “museo della moto in movimento”. Da venerdì 8 a domenica 10 maggio sono attese migliaia di motociclette storiche, si potranno ammirare mostre tematiche, si incontreranno i grandi campioni di tutti i tempi e si vivrà la magica atmosfera del motociclismo più genuino e passionale. ASI MotoShow trasforma il paddock dell'autodromo in un vero museo dinamico. Dalle origini...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: ASI MOTOSHOW 2026: IL MUSEO DELLA MOTO IN MOVIMENTO TORNA A VARANO DE' MELEGARI DALL'8 AL 10 MAGGIO

Notizie correlate

Auto Gt: la vettura a Gpl a 300 km in pista a Varano dè MelegariNel cuore della Motor Valley si è sprigionato il rombo di una vettura da corsa completamente alimentata a Gpl.

Comunicato Stampa: L'ASI AL FESTIVAL DI SANREMO CON LA STORICA LAMBRETTA DEL GELATAIOPresentato a Roma “Sanremo Vibes”, il nuovo contenitore dalla città del Festival, in onda su San Marino RTV (tutti i giorni a partire dalle 18.

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Comunicato Stampa: ASI MOTOSHOW 2026: IL MUSEO DELLA MOTO IN MOVIMENTO TORNA A VARANO DE’ MELEGARI DALL’8 AL 10 MAGGIO; Moto - News, Yamaha: all'ASI Motoshow 2026 celebra il proprio DNA racing.

Comunicato Stampa: ASI MOTOSHOW 2026: IL MUSEO DELLA MOTO IN MOVIMENTO TORNA A VARANO DE' MELEGARI DALL'8 AL 10 MAGGIOLa storia del motociclismo mondiale si fonde in un unico grande evento di rilevanza internazionale: ASI MotoShow. Organizzato dall'Automotoclub ... iltempo.it

Comunicato Stampa: I NUMERI DEL ROAD-TOUR ASI TORINO-PALERMO CON BIO-BENZINADopo 5 giorni, 7 tappe e 1.950 chilometri percorsi attraversando l'Italia da nord a sud, si è concluso il road-tour affrontato dall'ASI con una ... iltempo.it

LEGIONE CARABINIERI “CAMPANIA” COMANDO PROVINCIALE DI AVELLINO Comunicato Stampa AVELLINO E PROVINCIA – PROSEGUONO I CONTROLLI STRAORDINARI DEI CARABINIERI: DENUNCE PER EVASIONE, RICETTAZIONE, ARMI ED ESP - facebook.com facebook

Comunicato stampa Presentato il 21° Rapporto sulla comunicazione del Censis L’informazione nel mirino x.com