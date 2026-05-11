Comunicato Stampa | Lele Vianello in mostra nella sede del Consiglio Veneto
Oggi a Venezia, presso la sede del Consiglio regionale del Veneto, viene inaugurata la mostra intitolata “A come avventura”. La rassegna è dedicata a Raffaele “Lele” Vianello, noto fumettista, illustratore e umorista veneziano nato nel 1951. Vianello ha sempre avuto legami con il Lido di Venezia e il borgo di Malamocco. La mostra raccoglie alcune delle sue opere e si svolge nella sede istituzionale della regione.
Si inaugura oggi a Venezia, nella sede del Consiglio regionale del Veneto, la mostra “A come avventura”, dedicata a Raffaele “Lele” Vianello, fumettista, illustratore e umorista veneziano, nato nel 1951, da sempre legato al Lido di Venezia e al borgo di Malamocco. L'esposizione propone complessivamente 80 opere e consente di ripercorrere la vicenda artistica di uno dei protagonisti più autorevoli del fumetto italiano, artista di statura internazionale e tra i più importanti collaboratori di Hugo Pratt. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO...🔗 Leggi su Iltempo.it
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