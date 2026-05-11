Comunicato Stampa | Lele Vianello in mostra nella sede del Consiglio Veneto

Oggi a Venezia, presso la sede del Consiglio regionale del Veneto, viene inaugurata la mostra intitolata “A come avventura”. La rassegna è dedicata a Raffaele “Lele” Vianello, noto fumettista, illustratore e umorista veneziano nato nel 1951. Vianello ha sempre avuto legami con il Lido di Venezia e il borgo di Malamocco. La mostra raccoglie alcune delle sue opere e si svolge nella sede istituzionale della regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui