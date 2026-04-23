Comunicato Stampa | CRV - La consigliera Roberta Vianello Lega-LV eletta segretario della Terza commissione

La consigliera Roberta Vianello, rappresentante della Lega-LV, è stata eletta segretario della Terza commissione. La nomina è stata comunicata ufficialmente e si è svolta durante una riunione dedicata, alla quale hanno partecipato diversi membri della commissione. La sua elezione avviene in un momento di particolare attenzione alle attività di questa struttura. La consigliera Vianello ha preso parte a un dibattito con altri rappresentanti, senza ulteriori dettagli su contenuti specifici.

La consigliera Roberta Vianello (Lega-LV) eletta segretario della Terza commissione; sentiti in audizione i diversi stakeholders sul tema dei ‘Cantieri del tram di Padova ed effetti economici sul tessuto commerciale' (Arv) Venezia, 23 aprile 2026 - La Terza Commissione consiliare permanente, competente in economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche forestali ed energia, presieduta da Roberto Marcato (Lega- LV) e dal vicepresidente Alessandro Del Bianco (Pd), nella seduta odierna ha dato seguito ai lavori calendarizzati in agenda: in primis, l'elezione a neo segretario della Commissione Terza di Roberta Vianello, consigliera regionale (Lega-LV).🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - La consigliera Roberta Vianello (Lega-LV) eletta segretario della Terza commissione Notizie correlate Comunicato Stampa: CRV - OlìVOlà 2026, Lanzarin (Lega- LV): “Vetrina per le ricchezze del territorio"“Si tratta di una delle tante manifestazioni che il Veneto sa esprimere e che riescono a mettere in luce, in modo concreto, le peculiarità dei nostri... Comunicato Stampa: CRV - Prima, Terza, Quarta e Sesta commissione ascoltano i soggetti portatori di interesseIn particolare, Prima e Quarta commissione, in seduta congiunta, hanno invitato a offrire il proprio contributo rappresentanti di: Confederazione... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Comunicato Stampa: CRV - Presentato in Consiglio Veneto ‘Musica e parole d’autore: un viaggio nella Gentilezza’; Comunicato Stampa: CRV - Presentazione Quaderno di sintesi della ricerca ‘Adolescenti e sentimenti democratici’; Comunicato Stampa: CRV - Prima commissione, via libera alla rendicontazione del Corecom; Comunicato Stampa: CRV - Presentato in Consiglio Veneto ‘Musica e parole d’autore: un viaggio nella Gentilezza’. Comunicato Stampa: CRV - Quinta commissione, presentati 4 pdl per istituire il servizio di psicologia territorialeQuinta commissione approva Piani di investimento triennale delle Aziende Sanitarie. Presentate proposte normative per istituire servizio di psicologia territoriale (Arv) Venezia, 22 aprile 2026 - La Q ... laprovinciadicomo.it Comunicato Stampa: CRV - OlìVOlà 2026, Lanzarin (Lega- LV): Vetrina per le ricchezze del territorio‘OlìVOlà 2026’. Lanzarin (Lega- LV): Una manifestazione che mette in luce le ricchezze del territorio: natura, paesaggio, enogastronomia, cultura (Arv) Venezia, 15 aprile 2026 - Oggi, nella sala Sta ... laprovinciacr.it Comunicato stampa di Valerio Massini, Segretario Forza Italia Guidonia Montecelio - facebook.com facebook Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 170 x.com