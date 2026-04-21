Borello i consiglieri comunali di Fratelli d' Italia incontrano la cittadinanza | Il confronto è un momento centrale

Domani, mercoledì 22 aprile, alle 20:30, i consiglieri comunali di Cesena di Fratelli d’Italia incontreranno i cittadini nella sede del quartiere Borello, situata in piazza Solfrino. L'appuntamento rappresenta un momento di confronto tra amministratori e residenti, con l’obiettivo di discutere delle tematiche locali e ascoltare le eventuali richieste dei presenti.

Domani, mercoledì 22 aprile, alle ore 20,30 nella sede del quartiere Borello in piazza Solfrino, si terrà un incontro dei consiglieri comunali di Cesena con la cittadinanza. L'evento, dal titolo ‘In Consiglio Comunale al servizio di Cesena’, sarà l'occasione per fornire un report delle attività.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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