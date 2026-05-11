Il Como calcio ha ottenuto una vittoria contro il Verona, che gli consente di qualificarsi alle competizioni europee della prossima stagione. Questa vittoria rappresenta un risultato importante per il club, segnando un traguardo significativo nella sua storia. La partita si è conclusa con un risultato positivo, garantendo così al Como l'accesso alle coppe continentali. La qualificazione apre nuove opportunità per la squadra nella prossima stagione sportiva.

La prima volta non si scorda mai. La prima volta ha sempre il sapore di impresa. Il Como calcio, grazie al successo ottenuto contro il Verona, si è qualificato alle coppe europee della prossima stagione sportiva. Andrà ancora stabilito se i lariani giocheranno in Champions League, Europa League o Conference League, ma intanto nella loro storia non era mai successo. Parlare di favola è da un lato giusto, visto che la società lombarda appena 7 anni era in Serie D. Nel 2018 era difficile pensare al raggiungimento di un simile traguardo, eppure lungo il lago i sogni sono diventati realtà in breve tempo. E tutto grazie all’ambizione e alla solidità economica di qualcuno, nello specifico la famiglia Hartono ricchissima proprietaria del club, che ha creduto nel progetto e nel risultato sportivo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Como, una favola concreta

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Il Como ora sente la Pressione | Stadio Giuseppe Sinigaglia

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