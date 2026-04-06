Un Como svogliato sbatte su un' Udinese concreta In Friuli finisce 0-0

Nel match tra Udinese e Como terminato con un pareggio a reti inviolate, le due formazioni hanno mostrato atteggiamenti diversi in campo. La squadra di casa ha schierato un modulo 3-4-2-1 con Okoye tra i pali, mentre il Como si è presentato con un approccio meno incisivo. Durante l'incontro, i calciatori dell'Udinese hanno tenuto un atteggiamento più propositivo, senza però riuscire a trovare il gol, mentre il Como ha mostrato maggiore svogliatezza.

Udinese - Como 0-0 Udinese (3-4-2-1): Okoye 6; Solet 6.5, Kabasele 6.5 (41'st Bertola sv), Kristensen 6; Ehizibue 6 (40'st Zarraga sv), Atta 6.5, Karlstrom 6.5, Ekkelenkamp 6 (24'st Gueye 5.5), Kamara 6 (24'st Arizala 5.5); Piotrowski 5.5 (20'st Miller 6), Zaniolo 5.5. In panchina: Sava, Padelli, Bayo, Mlacic, Camara. Allenatore: Runjaic 6. Como (4-2-3-1): Butez 6; Smolcic 6 (41'st Van Der Brempt sv), Diego Carlos 6, Kempf 6.5, Valle 6; Perrone 6 (14'st Sergi Roberto 6), Da Cunha 6; Diao 5.5 (35'st Morata sv), Nico Paz 5.5, Caqueret 5 (15'st Baturina 5.5); Douvikas 5 (14'st Vojvoda 5). In panchina: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Moreno, Kuhn, De Paoli. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Un Como svogliato sbatte su un'Udinese concreta. In Friuli finisce 0-0 Udinese-Sassuolo 1-2, Laurientè e Pinamonti ribaltano il risultato in FriuliColpo in trasferta del Sassuolo, che si impone per 2-1 in rimonta in casa dell’Udinese nell’anticipo di mezzogiorno della 25/a giornata di Serie A. Udinese-Roma: oggi i capitolini in Friuli per confermare il terzo posto, formazioni e orari tvUdine, e febbraio 2026 – Obiettivo Europa per le due squadre in campo, con momenti simili alle spalle, ma posizioni di classifica differenti.