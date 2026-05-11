Como parcheggi a pagamento anche quando il centro è deserto | esplode la protesta Così si allontanano clienti e cittadini

A Como, i parcheggi a pagamento vengono applicati anche nelle giornate di scarso afflusso e in zone del centro dove ci sono pochi negozi aperti. La decisione ha suscitato proteste tra cittadini e clienti, che lamentano di essere costretti a pagare anche quando il centro è poco frequentato. Il Codacons ha scritto al Comune di Como chiedendo interventi, tra cui riduzioni tariffarie e una gestione più flessibile dei parcheggi.

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