Como parcheggi a pagamento anche quando il centro è deserto | esplode la protesta Così si allontanano clienti e cittadini
A Como, i parcheggi a pagamento vengono applicati anche nelle giornate di scarso afflusso e in zone del centro dove ci sono pochi negozi aperti. La decisione ha suscitato proteste tra cittadini e clienti, che lamentano di essere costretti a pagare anche quando il centro è poco frequentato. Il Codacons ha scritto al Comune di Como chiedendo interventi, tra cui riduzioni tariffarie e una gestione più flessibile dei parcheggi.
Sosta a tariffa anche nelle giornate più tranquille e con negozi semideserti. Il Codacons scrive al Comune di Como chiedendo agevolazioni, riduzioni e una gestione più flessibile dei parcheggi in centro.Ci sono giorni in cui il centro di Como appare quasi vuoto. Meno persone in giro, meno auto.🔗 Leggi su Quicomo.it
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