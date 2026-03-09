Parcheggi a pagamento prima domenica tra le proteste I cittadini | Un salasso per un giro di nemmeno un?ora in centro

I cittadini di Treviso hanno vissuto la prima domenica con i parcheggi a pagamento dalle 14.30 alle 20, con gli stalli blu in funzione. Nonostante i posti siano stati occupati, molte persone hanno espresso insoddisfazione, commentando che un'ora di sosta in centro costerebbe troppo. Le proteste si sono fatte notare tra i volti tesi e le discussioni tra automobilisti.

TREVISO - Parcheggi pieni. Ma volti scuri. Mezza città ieri ha vissuto la prima domenica (dalle 14.30 alle 20) con gli stalli blu a pagamento (entro il 17 marzo verrà coperto tutto il centro). Molti se ne sono resi conto solo dopo aver parcheggiato. Una sorpresa amara. «Non c’erano già abbastanza rincari? - allargano le braccia gli automobilisti - la domenica pomeriggio si muovono soprattutto le famiglie: non è giusto colpirle così». I conti sono presto fatti. «Siamo venuti in centro per prendere un gelato - spiegano Orfeo e Alberica, residenti nel quartiere di San Paolo - solo per parcheggiare in piazzale Burchiellati abbiamo dovuto pagare 2 euro. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

