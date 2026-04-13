Parcheggi a pagamento monta la protesta | raid notturno muniti di vernice e le strisce tornano bianche

Una serie di danni ai nuovi parcheggi a pagamento ha suscitato l’attenzione nella zona centrale della città. Nelle ore notturne, alcuni stalli appena delimitati con vernice blu sono stati coperti con una mano di bianco, utilizzando vernice spray. L’intervento è stato effettuato mentre le strisce erano ancora fresche, e il gesto ha causato l’interruzione delle operazioni di installazione. Nessuno è stato ancora identificato in relazione ai presunti atti vandalici.

Stalli appena realizzati e già danneggiati: a poche ore dalla loro tracciatura, alcune strisce blu sono state cancellate e ridipinte di bianco nel cuore della notte. Un gesto definito “simbolico” ma sintomo di quella che viene etichettata in città come una “protesta pacifica” da parte di alcuni.🔗 Leggi su Riminitoday.it Strisce blu senza sosta. A Fano aumentano i parcheggi a pagamentoStamattina scattano i nuovi parcheggi a pagamento in tre importanti vie a ridosso del centro: le vie Giulio Cesare, Mura Augustee e Nino Bixio. Leggi anche: Un cittadino: "Parcheggi strisce bianche chiusi da anni tra i sottopassi della stazione, perché?" [FOTO]