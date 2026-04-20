Durante un controllo di polizia a Como, un uomo di 34 anni di origine marocchina è stato fermato in via Carloni con in tasca 15 grammi di hashish. L’individuo è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La polizia ha sequestrato la droga e avviato le procedure previste dalla legge.

Una denuncia per detenzione ai fini di spaccio a Como sabato mattina. Un cittadino marocchino di 34 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e trovato in possesso di sostanze stupefacenti durante un controllo di routine in via Carloni. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato in stato di libertà. Controllo di polizia e scoperta della droga Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata di sabato, intorno alle 11.00, quando una volante impegnata in servizi di prevenzione e repressione dei reati ha effettuato un controllo in via Carloni.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Spaccio a Como, fermato in via Carloni con 15 grammi di hashish: denunciato 34enne

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