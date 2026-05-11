La discussione sulla gestione della pandemia da Covid-19 torna a essere al centro del dibattito politico, con l’ex premier protagonista di nuove dichiarazioni rilasciate durante un podcast. Le sue affermazioni hanno riacceso le critiche da parte dei membri della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid, che hanno contestato la mancanza di basi scientifiche nelle decisioni prese durante il lockdown. La polemica si concentra sulle modalità di attuazione delle misure restrittive adottate in quel periodo.

Torna al centro dello scontro politico Giuseppe Conte e la gestione della pandemia da Covid-19. Le dichiarazioni rilasciate dall’ex premier nel podcast One More Time hanno riacceso le critiche della maggioranza e, in particolare, dei componenti della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid. Conte, parlando dell’emergenza sanitaria, ha ricordato i primi giorni della pandemia: «Ricordo il primo lockdown, quattro ore di Consiglio straordinario dei ministri. Avevo uno staff di esperti di cui mi fidavo». Parole che hanno provocato la reazione di Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia nella Commissione Covid. «L’ex premier continua a mentire agli italiani», ha dichiarato al quotidiano Il Giornale, sostenendo che dai lavori della Commissione emergerebbe un quadro diverso rispetto alla ricostruzione fornita da Conte.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Commissione Covid, nuove polemiche su Conte: “Lockdown deciso senza basi scientifiche”

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