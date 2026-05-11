Commedia + risotto | il sabato perfetto!

Il 16 maggio, alle 18, presso lo Spazio ABC a Golosine in provincia di Verona, si terrà uno spettacolo in dialetto organizzato da un gruppo teatrale locale. L’evento prevede la rappresentazione di una commedia e, a seguire, una cena a base di risotto. È possibile parcheggiare facilmente nell’ampio spazio disponibile. Il biglietto comprende entrambi gli appuntamenti e costa 15 euro, con uno sconto a 12 euro disponibile.

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