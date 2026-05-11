Commedia + risotto | il sabato perfetto!
Il 16 maggio, alle 18, presso lo Spazio ABC a Golosine in provincia di Verona, si terrà uno spettacolo in dialetto organizzato da un gruppo teatrale locale. L’evento prevede la rappresentazione di una commedia e, a seguire, una cena a base di risotto. È possibile parcheggiare facilmente nell’ampio spazio disponibile. Il biglietto comprende entrambi gli appuntamenti e costa 15 euro, con uno sconto a 12 euro disponibile.
Vieni a divertirti con la commedia in dialetto de I Tardi Di Castagnaro. Goditi lo spettacolo in tutta comodità grazie all’ampio parcheggio e, a seguire, concludiamo la serata insieme con un ottimo risotto!? Sabato 16 Maggio Ore 18? Golosine (VR) - Spazio ABC? Spettacolo + Risotto: 15 euro (12.🔗 Leggi su Veronasera.it
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