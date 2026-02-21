La Commedia degli uguali Pulcinella uno e trino al Teatro Tram di Napoli | un perfetto connubio tra tradizione e modernità

Da parlami.eu 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
la commedia degli uguali pulcinella uno e trino al teatro tram di napoli un perfetto connubio tra tradizione e modernit224
© Parlami.eu - La Commedia degli uguali, Pulcinella uno e trino al Teatro Tram di Napoli: un perfetto connubio tra tradizione e modernità

La Commedia dell’Arte si prepara a rianimare l’anima del centro storico. Da venerdì 20 a domenica 22 febbraio 2026, il Teatro TRAM di via Port’Alba 30 ospiterà La Commedia degli uguali, Pulcinella uno e trino, un’opera scritta e diretta da Antonio Rao Gargiulo. La recensione. La Commedia dell’Arte si prepara a rianimare l’anima del centro storico. Da venerdì 20 a domenica 22 febbraio 2026, il Teatro TRAM https:www.teatrotram.it di via Port’Alba 30 ospiterà La Commedia degli uguali, Pulcinella uno e trino, un’opera scritta e diretta da Antonio Rao Gargiulo. Protagonista al fianco degli attori, Stefano Quisisana, Emiliana Bassolino, Valeria Cozzolino e Gaetano Buquicchio, il regista porta in scena una pièce che mescola tradizione e modernità, con scenografie e costumi curati da EXTRALab. 🔗 Leggi su Parlami.eu

Teatro, al Tram “La commedia degli uguali, Pulcinella uno e trino”                                                                                                                                        Il Teatro TRAM ha deciso di ospitare lo spettacolo “La commedia degli uguali, Pulcinella uno e trino” dal 20 al 22 febbraio 2026, dopo che la compagnia ha ricevuto numerosi consensi in altre città.

“La commedia degli uguali, Pulcinella uno e trino” al Teatro TramIl Teatro TRAM ospita la commedia “La commedia degli uguali, Pulcinella uno e trino” dal 20 al 22 febbraio 2026, perché Antonio Rao Gargiulo ha deciso di proporre uno spettacolo dedicato alla tradizione della Commedia dell’Arte.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: La commedia degli uguali, Pulcinella uno e trino al Teatro Tram; Teatro, al Tram La commedia degli uguali, Pulcinella uno e trino ...; Valanga in Valle d’Aosta: alpini in prima linea per l’accoglienza; Cultura - Teatro Augusteo - Il Piccolo Principe in scena la storia più letta e amata di tutti i tempi.

‘La commedia degli uguali, Pulcinella uno e trino’ al Teatro TRAMIn scena a Napoli dal 20 al 22 febbraio Riceviamo e pubblichiamo. La Commedia dell’Arte torna a vibrare nel cuore del centro storico. Da venerdì 20 a domenica 22 febbraio 2026, il Teatro TRAM, via Por ... expartibus.it