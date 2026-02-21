La Commedia degli uguali Pulcinella uno e trino al Teatro Tram di Napoli | un perfetto connubio tra tradizione e modernità

La Commedia dell’Arte si prepara a rianimare l’anima del centro storico. Da venerdì 20 a domenica 22 febbraio 2026, il Teatro TRAM di via Port’Alba 30 ospiterà La Commedia degli uguali, Pulcinella uno e trino, un’opera scritta e diretta da Antonio Rao Gargiulo. La recensione. La Commedia dell’Arte si prepara a rianimare l’anima del centro storico. Da venerdì 20 a domenica 22 febbraio 2026, il Teatro TRAM https:www.teatrotram.it di via Port’Alba 30 ospiterà La Commedia degli uguali, Pulcinella uno e trino, un’opera scritta e diretta da Antonio Rao Gargiulo. Protagonista al fianco degli attori, Stefano Quisisana, Emiliana Bassolino, Valeria Cozzolino e Gaetano Buquicchio, il regista porta in scena una pièce che mescola tradizione e modernità, con scenografie e costumi curati da EXTRALab. 🔗 Leggi su Parlami.eu

