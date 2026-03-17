Sabato ad Arcevia si terrà uno spettacolo che combina il capolavoro del Bardo con elementi di Commedia dell’Arte. L’evento vedrà attori interpretare scene classiche rivisitate con improvvisazioni, battute in dialetto e duelli scenici. La rappresentazione è stata organizzata nel centro storico del paese, coinvolgendo diverse compagnie teatrali locali. L’ingresso è aperto al pubblico e l’inizio è previsto per le ore 21.

Arcevia (Ancona), 17 marzo 2026 – Il Bardo incontra la Commedia dell’Arte in un mix esplosivo di dialetti, duelli e improvvisazioni. Sabato prossimo ( ore 21), il sipario del Teatro Misa si alza su uno degli appuntamenti più attesi della stagione di prosa: “Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco”. Portato in scena dalla pluripremiata compagnia Stivalaccio Teatro in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto, lo spettacolo promette di trasformare il capolavoro shakespeariano in una materia viva, popolare e travolgente. L’evento fa parte della ricca stagione promossa dal Comune di Arcevia con la direzione artistica del Teatro Giovani Teatro Pirata (Tgtp), sostenuta da Ministero della Cultura, Regione Marche e Cms Consorzio Marche Spettacolo, con la preziosa collaborazione della sezione Anpi locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sabato ad Arcevia il capolavoro del Bardo rivisitato in chiave Commedia dell'Arte

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