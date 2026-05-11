In Italia, quattro persone sono attualmente in isolamento a causa di un possibile contagio da hantavirus. Gli individui sono stati sottoposti a controlli medici, ma le autorità chiariscono che la situazione non ricorda quella della pandemia di Covid-19. L’hantavirus si trasmette principalmente attraverso il contatto con animali infetti o le loro urine e feci, ma non ci sono segnali di diffusione di massa.

“La situazione non è paragonabile al momento a quella del Covid, siamo lontani sicuramente da una pandemia”. A parlare è Maria Rosaria Campitiello, capo Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute, rassicurando sul fatto che non siamo alla vigilia di una nuova pandemia, a distanza di sei anni da quella del Covid. – Notizie.com Il caso è quello della nave da crociera Mv Hondius, giunta nelle scorse ore alle Isole Canarie. A bordo è scoppiato un focolaio di hantavirus, un agente patogeno letale per il quale non esiste un vaccino per contrastarlo.🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Come si contrae l’hantavirus? Quattro persone in isolamento in Italia: “Ma siamo lontani da una nuova pandemia”

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Appoggio qui, in tempi non sospetti: #Bassetti afferma che #hantavirus si contrae per contatto con feci/urine dei topi r che RARAMENTE la trasmissione avviene tra esseri umani Nella notizia di cronaca che allego, invece, si parla di decesso per HANTAVIRUS x.com

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