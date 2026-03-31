Mercoledì 1 aprile alle ore 18 si terrà un incontro al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico, promosso da una banca cooperativa, con l’obiettivo di discutere sul presente e sul futuro dell’Europa e del mercato unico. Tra i partecipanti figura un esponente politico noto, che sarà presente per un confronto diretto su queste tematiche. L’evento si svolge in un momento di attenzione alle sfide internazionali e alle dinamiche europee.

Un momento di confronto per comprendere il presente e immaginare il futuro dell’Europa. È questo l’obiettivo dell’incontro “Il futuro dell’Europa e del mercato unico”, promosso da Romagna banca credito cooperativo che mercoledì 1 aprile alle ore 18 al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico ospiterà Enrico Letta, già presidente del Consiglio dei Ministri e oggi presidente dell’Istituto Jacques Delors e decano dell’IE University di Madrid. A dialogare con lui sarà la giornalista Agnese Pini direttrice di Qn – Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. L’incontro rappresenta un'occasione di approfondimento sui temi legati al futuro economico e politico dell’Europa, in un contesto internazionale caratterizzato da profondi cambiamenti e nuove sfide globali. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Futuro dell'Europa e nuove sfide globali: Enrico Letta ospite di un'incontro a Cesenatico

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