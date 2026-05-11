come rinforzare le ginocchia per correre al meglio

Le ginocchia vengono spesso associate a dolori e fastidi durante la corsa, ma in molti casi non sono direttamente responsabili. Quando si avverte disagio, è importante distinguere tra cause e sintomi, evitando di attribuire automaticamente la colpa all’articolazione. Per prevenire problemi o migliorare la resistenza, si può intervenire attraverso esercizi specifici e tecniche di rafforzamento. Con un approccio mirato, è possibile correre con maggiore sicurezza e comfort.

Le ginocchia sono spesso i primi imputati quando un runner inizia ad avvertire fastidi o dolore. In realtà, quasi mai è il vero colpevole. Il problema, spiegano preparatori atletici e fisioterapisti, nasce più spesso “a monte”: glutei deboli, anche instabili, scarso controllo della fase di appoggio e muscoli incapaci di assorbire bene l’impatto. Tradotto: si corre tanto, ma si lavora poco sulla struttura che dovrebbe sostenere la corsa. Per correre di più, più a lungo e senza infortuni è necessario fare “ prehab ”, cioè prevenzione attraverso il potenziamento mirato, diventato centrale anche tra gli amatori. Il motivo è semplice: il running è uno sport monopodalico.🔗 Leggi su Gqitalia.it

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IL MIGLIOR ESERCIZIO PER RINFORZARE IL GINOCCHIO

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