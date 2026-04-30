Un esperto ha condiviso quattro esercizi utili a rafforzare le ginocchia e migliorare la corsa. Questi esercizi sono stati indicati come efficaci per aumentare la stabilità articolare e sostenere l’attività sportiva. La sessione si è concentrata su movimenti specifici, descritti come praticabili da chi desidera prevenire infortuni e migliorare le prestazioni durante la corsa. La guida si rivolge a chi cerca metodi pratici da integrare nella propria routine.

Ginocchia forti e stabili sono la base per correre meglio, più a lungo e in sicurezza e la prevenzione gioca un ruolo fondamentale. Con l'aiuto di Luigi Corrada, professore di Scienze motorie specializzato nel recupero post infortuni in tutti gli sport e preparatore atletico di pallavolo e calcio, scopriamo 4 esercizi funzionali, con focus sulla stabilità della caviglia, delle anche e delle ginocchia. “Ogni catena del nostro corpo è collegata. Andando a rinforzare le caviglie e le anche otterremo degli ottimi benefici sulle ginocchia”, assicura. Quando si esegue lo squat bulgaro il focus deve essere sull'intrarotazione della nostra anca: “In questo modo il nostro ginocchio lavora in posizione stabile e non rischiamo un valgismo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Come rinforzare le ginocchia per correre meglio: 4 esercizi consigliati dall'esperto

Bastano 2 ESERCIZI per risolvere i dolori al ginocchio: ecco quali!

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Con il Prof Luigi Corrada scopriamo i migliori esercizi per rendere le ginocchia più stabili, correre meglio e prevenire gli infortuniCon l'aiuto dell'esperto scopriamo i quattro esercizi più utili ed efficaci per rinforzare le ginocchia e correre meglio, prevenendo infortuni e vari acciacchi. gazzetta.it

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